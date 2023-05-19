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Европе угрожает радиоактивное облако из Украины

Источник:
РИА Новости
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Радиоактивное облако надвигается на Европу из-за уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом на Украину, заявил секретарь Совбеза Патрушев.

«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — сказал российский политик.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в конце апреля заявил, что Лондон передал Киеву тысячи боеприпасов Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Москва сочла это началом применения оружия с ядерным компонентом. Кремль предупредил западные страны об ответственности за поставки этих снарядов Украине.

Российская армия поразила склады ВКС в городе Хмельницком, на которых предположительно хранились снаряды с обедненным ураном, в ночь на 13 мая. После этого украинские СМИ писали, что в Хмельницком зафиксирован существенный рост радиационного фона.

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ЧП #Происшествия #Армия
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