НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Создатель электромобиля «Атом» высказался о стоимости

Источник:
Sibnet.ru
158 0

Стоимость российских электромобилей «Атом» будет в массовом ценовом сегменте, а не премиальном, сообщил гендиректор компании-производителя Игорь Поваразднюк.

«Это будет массовый сегмент, но в отличие от других марок и также "Теслы", мы создаем не только новый пользовательский опыт, но и ставим цель закрыть потребности бизнеса, у которого очень требовательный подход к стоимости владения автомобилем», — сказал Поваразднюк РИА Новости.

Серийное производство электрокаров «Атом», по его словам, начнется в 2025 году.

Первый образец «Атома» представили 11 мая. Над дизайном авто работало итальянское бюро. «Атом» — небольшой хетчбэк с распашными дверями. Запас хода — 500 километров.

Тема: Русские машины
«Москвич» выпустил первый рекламный ролик. ВИДЕО
Электромобиль «Атом» получил необычные двери
АвтоВАЗ переписал ценники на некоторые модели Lada
«Москвич» показал «свадьбу» автомобилей. ВИДЕО
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Погребняк и Кравченко поборолись за место в шоу «Звезды в Африке»
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
Обсуждение (0)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
«Кинжал» уничтожил пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot в Киеве
37
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
32
Шойгу отреагировал на заявление Киева о шести сбитых «Кинжалах»
29
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
29
Подсчитан реальный рост зарплат россиян