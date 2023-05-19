Создатель электромобиля «Атом» высказался о стоимости

Стоимость российских электромобилей «Атом» будет в массовом ценовом сегменте, а не премиальном, сообщил гендиректор компании-производителя Игорь Поваразднюк.

«Это будет массовый сегмент, но в отличие от других марок и также "Теслы", мы создаем не только новый пользовательский опыт, но и ставим цель закрыть потребности бизнеса, у которого очень требовательный подход к стоимости владения автомобилем», — сказал Поваразднюк РИА Новости.

Серийное производство электрокаров «Атом», по его словам, начнется в 2025 году.

Первый образец «Атома» представили 11 мая. Над дизайном авто работало итальянское бюро. «Атом» — небольшой хетчбэк с распашными дверями. Запас хода — 500 километров.