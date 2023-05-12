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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Электромобиль «Атом» получил необычные двери

Источник:
Sibnet.ru
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Представлен первый прототип российского электромобиля «Атом» — он получил распашные двери и собственную операционную систему. Серийное производство должно начаться летом 2025 года.

«Атом» — небольшой хетчбэк, в котором «считывается формат SUV». Над внешностью работали российские и итальянские дизайнеры. В салоне отсутствует средняя стойка, а распашные двери открываются независимо.

Длина электромобиля — 3995 миллиметров, ширина — 1780 миллиметров, высота — 1615 миллиметров. Привод — задний. Запас хода — 500 километров, разгон до 100 километров в час — за семь секунд.

У электрокара будет собственная операционная систему Atomverse на базе Kaspersky OS. Ее предполагается предлагать и другим игрокам авторынка, в том числе за пределами РФ. Электромобили будут оснащены такими функциями, как удержание полосы, следование в пробке, распознавание дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров.

«Атом» позиционируется как автомобиль массового сегмента. Но главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью «Известиям» предположил, что он будет стоит не менее 2 миллионов рублей.

Показан «функциональный образец», который может передвигаться своим ходом. В августе планируется собрать 13 прототипов для испытаний, в следующем году — представить предсерийные образцы, а летом 2025 — запустить серийное производство.

Тема: Русские машины
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