Вышел трейлер седьмого фильма «Миссия невыполнима»

Полноценный трейлер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» появился в Сети. В видео зрителям показали головокружительные кадры.

Трейлер начинается с эпизода, как агент Итан Хант мчится с огромной скоростью на мотоцикле, а потом тормозит на краю обрыва. От этих кадров буквально кружится голова.

Также в трейлере показали погони, перестрелки, драки и диалоги главного героя с другими персонажами. В ролик вошел и прыжок Тома Круза со скалы на мотоцикле. Этот трюк актер выполнял сам.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» стала седьмым фильмом франшизы «Миссия: Невыполнима» с Томом Крузом. Мировая премьера боевика состоится 14 июля.