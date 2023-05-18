НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер седьмого фильма «Миссия невыполнима»

Источник:
Sibnet.ru
377 1

Полноценный трейлер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» появился в Сети. В видео зрителям показали головокружительные кадры.

Трейлер начинается с эпизода, как агент Итан Хант мчится с огромной скоростью на мотоцикле, а потом тормозит на краю обрыва. От этих кадров буквально кружится голова.

Также в трейлере показали погони, перестрелки, драки и диалоги главного героя с другими персонажами. В ролик вошел и прыжок Тома Круза со скалы на мотоцикле. Этот трюк актер выполнял сам.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» стала седьмым фильмом франшизы «Миссия: Невыполнима» с Томом Крузом. Мировая премьера боевика состоится 14 июля.

Еще по теме
Чадов наврал о назначении на пост советника губернатора
Сериал «Балет» эксклюзивно вышел в Wink
Фильм «Хитровка. Знак четырех» выходит в прокат
Второй сезон «Локи» выйдет в октябре
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Погребняк и Кравченко поборолись за место в шоу «Звезды в Африке»
Обсуждение (1)
Топ комментариев

колобок11

Просто автодилеры нажраться не могут.

trif94

Половина продуктов подорожало на 30%, запчасти для авто на 30-40%, медикаменты также на 30%. Я уже молчу...

mosquito__2010

У тебя фантазия буйная, про братву поржал, спасибо.

Удавиков

мишустин и правительство в какой реальности живут, может он про другую страну отсчитывался перед президентом?