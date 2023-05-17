Категории граждан, не подлежащих мобилизации, необходимо закрепить в российском законодательстве, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен предложила новую редакцию федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и обновление федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

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«В них желательно определить категории граждан, не подлежащих призыву на службу по мобилизации», — приводит ТАСС доклад о деятельности уполномоченного по правам человека.

По мнению Москальковой, необходимо также прописать в законе процедуру демобилизации для ошибочно призванных. Сейчас такой такой процедуры не существует.

«В большинстве случаев возврат граждан по месту жительства осуществлялся путем отмены решения призывной комиссии о призыве и по представлению органов прокуратуры», — сказано в докладе.