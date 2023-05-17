НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Омбудсмен попросила список не подлежащих мобилизации

Источник:
ТАСС
168 0

Категории граждан, не подлежащих мобилизации, необходимо закрепить в российском законодательстве, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен предложила новую редакцию федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и обновление федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему России не нужна вторая мобилизация

«В них желательно определить категории граждан, не подлежащих призыву на службу по мобилизации», — приводит ТАСС доклад о деятельности уполномоченного по правам человека.

По мнению Москальковой, необходимо также прописать в законе процедуру демобилизации для ошибочно призванных. Сейчас такой такой процедуры не существует. 

«В большинстве случаев возврат граждан по месту жительства осуществлялся путем отмены решения призывной комиссии о призыве и по представлению органов прокуратуры», — сказано в докладе.

Еще по теме
Дума позволила регионам усыплять бродячих собак
Многодетной семье предложили единое определение
Контрактникам-иностранцам упростили получение гражданства
Выдачу справок о смерти военных упростили
смотреть все
Жизнь #Законы #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Обсуждение (0)
Картина дня
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Шойгу отреагировал на заявление Киева о шести сбитых «Кинжалах»
Омбудсмен попросила список не подлежащих мобилизации
Дума позволила регионам усыплять бродячих собак
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Видать снаряды британские рванули нечаянно. Не любят британцы украинцев, не любят почему то. "До последнего...

mosquito__2010

Значит всё хорошо, зря украинцы запаниковали, странные какие то честное слово, британцы же сказали. Главное...

mosquito__2010

Тебя мама в детстве квадратной головой не называла ? Ну мол "я тебя мой мальчик и таким люблю" всё такое...

MuCbE

Его мама в детстве с картошкой перепутала и в духовку положила. Поздно спохватилась, но пациент жив.