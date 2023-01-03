Соцсети активно транслируют слухи о второй волне мобилизации россиян в зону спецоперации. В итоге кто-то продолжает отсиживаться в ближнем зарубежье, кто-то усердно учится в вузе, а кто-то тренируется улучшая форму, чтобы отправиться в военкомат. Но очередная волна призыва резервистов сейчас маловероятна и вот по каким причинам.

Мобилизация — это всегда потрясение для общества, экономики, да и власти. Семьи с большим страхом расстаются с отцами, мужьями и сыновьями. Компании и организации на неопределенный срок лишаются ценных сотрудников.

Помимо экономических проблем, мобилизация приводит к социальной напряженности. И все это тяжким бременем ложится на власть, снижая ее поддержку среди населения. Поэтому государство может решиться на вторую волну только в особом случае. И такого случая сейчас не просматривается.

Российская армия еще не «переварила» первую волну. Президент Владимир Путин 21 декабря сообщил, что только 150 из 300 тысяч мобилизованных пополнили действующие части в зоне спецоперации. Половина еще проходит подготовку на полигонах.

Суть в том, что мобилизация решает лишь одну проблему (самую простую для России с ее мобресурсами) — нехватку личного состава. Но учитывая реалии, и ее решает сомнительно, наводняя армию низкоквалифицированными кадрами.

При этом усугубляются остальные проблемы — боевой подготовки, управления войсками, снабжения боевой техникой и имуществом, тылового обеспечения.

Вооруженная толпа?

Подавляющее большинство мобилизованных не имеют простейших военных навыков. Для их подготовки нужно продолжительное время и очень много инструкторов, желательно с боевым опытом. После освоения основ одиночных бойцов нужно научить действовать в боевом порядке и сколотить из них подразделения. На это требуются колоссальные ресурсы.

Но даже после этого они останутся вооруженной толпой без костяка и мозга армии — командно-штабных кадров. Если сержантский состав можно вырастить из способных солдат, то на пополнение грамотными и мотивированными офицерами нужны годы. Их всегда не хватало и с ростом численности армии за счет мобилизации этот дефицит только вырастет. А от офицеров зависит качество управления войсками.

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Новая волна мобилизации потребует огромного количества боевой техники, а также частей, которые будут заниматься ее ремонтом.

Мобилизованных придется обеспечить формой, экипировкой и средствами бронезащиты, а с этим были большие проблемы уже в первую волну.

Иными словами, на приведение в боеготовность призванных из запаса нужны колоссальные затраты и военные ресурсы, которых нет.

Поэтому решение о второй волне мобилизации может быть принято только при чрезвычайно важных обстоятельствах. Например, в случае крупного поражения российской армии для восполнения потерь. Ну или для подготовки масштабного наступления России в стиле операции «Багратион» в 1944 году.

Оба варианта малореалистичны. Армия будет стараться максимально полно и рационально использовать людей, отданных ей российским обществом в первую волну мобилизации.