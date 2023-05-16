Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком

Паника охватила жителей Западной Украины после сообщений о скачке уровня радиации в городе Хмельницкий из-за возможной детонации снарядов с обедненным ураном.

«Люди спешно хватают детей, вещи и массово покидают опасные территории», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ. Жители в соцсетях советуют знакомым эвакуировать детей из близлежащих к складам населенных пунктов.

Украинский портал SaveEcoBot отмечает, что в Хмельницком зафиксирован существенный рост радиационного фона. Также указывается, что после ракетного удара по складу ВСУ на улицах города появились дозиметрические патрули.

Российская армия поразила склады ВКС, на которых предположительно хранились снаряды с обедненным ураном, в ночь на 13 мая. Боеприпасы, предназначенные для поражения бронетехники, Украине передала Великобритания.

По словам полковника в отставке, в прошлом старшего преподавателя кафедры радиационной, химической и биологической защиты Военно-воздушной инженерной академии Геннадия Березина, серьезное повышение уровня гамма-излучения указывает на уничтожение очень большого количества боеприпасов с урановыми сердечниками.

Эксперт предположил, что под воздействием высокой температуры обедненный уран загорелся, сформировав радиоактивное облако. При вдыхании такой пыли радиоактивные частицы попадают в легкие, вызывая внутреннее облучение.