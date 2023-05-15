Мужу Блиновской предъявили обвинение в пособничестве

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей превратился из свидетеля в обвиняемого. Мужчина обвиняется по трем статьям уголовного кодекса России.

Алексею Блиновскому предъявлены обвинения по трем статьям — части 5 статьи 33 УК РФ (пособничество), части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере). Об этом сообщили в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, Елена Блиновская привлекла мужа и других неустановленных лиц к преступным схемам. В итоге она «дробила» бизнес с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц.

В ближайшее время Алексею Блиновскому будет избрана мера пресечения.

Елена Блиновская также обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По данным СК, блогер задолжала государству 918 миллионов рублей. 10 миллионов блогер уже выплатила.

Блиновской мера пресечения уже избрана. Она находится под домашним арестом, также ей нельзя пользоваться интернетом.