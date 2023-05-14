Два истребителя и два вертолета Ми-8 ВКС России практически одновременно потерпели крушение в субботу, 13 мая в Брянской области возле украинской границы, сообщают источники.

По предварительным данным, Су-34, Су-35 и вертолеты Ми-8 входили в одну авиагруппу — самолеты должны были нанести удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать. Все экипажи погибли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Власти Брянской пока официально подтвердили только крушение одного Ми-8. В соцсетях появились видеозаписи всех четырех авиакатастроф.





Специалисты же предположили, что, судя по подлету ракеты к вертолету, атака скорее всего была проведена средствами поражения «воздух-воздух». Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду, заключает издание.

Официально Минобороны России пока не подтвердило факт крушения самолетов и вертолетов, ставшего, по-видимому, крупнейшей с марта прошлого года единовременной гибелью российских летчиков.