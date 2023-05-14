НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Два российских вертолета и два истребителя упали под Брянском

Источник:
Sibnet.ru
657 6

Два истребителя и два вертолета Ми-8 ВКС России практически одновременно потерпели крушение в субботу, 13 мая в Брянской области возле украинской границы, сообщают источники. 

По предварительным данным, Су-34, Су-35 и вертолеты Ми-8 входили в одну авиагруппу — самолеты должны были нанести  удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать. Все экипажи погибли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Власти Брянской пока официально подтвердили только крушение одного Ми-8. В соцсетях появились видеозаписи всех четырех авиакатастроф.


Специалисты же предположили, что, судя по подлету ракеты к вертолету, атака скорее всего была проведена средствами поражения «воздух-воздух». Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду, заключает издание.

Официально Минобороны России пока не подтвердило факт крушения самолетов и вертолетов, ставшего, по-видимому, крупнейшей с марта прошлого года единовременной гибелью российских летчиков.

Тема: Военная операция на Украине
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
ВСУ нанесли первые удары ракетами Storm Shadow
Российские военные сожгли немецкий танк Leopard
Россия ударила по Киеву неуязвимыми для ПВО ракетами Х‑22
смотреть все
ЧП #Происшествия #Оружие #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Обсуждение (6)
Картина дня
Два российских вертолета и два истребителя упали под Брянском
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Стартовала реформа высшего образования
Украинский генерал назвал российскую армию «великой»
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Путин объявил переломный рубеж для человеческой цивилизации
43
Начался штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
38
Парадная речь Путина вызвала восторг на Западе
31
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
19
Песков заявил о достижении части целей СВО