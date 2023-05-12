Бизнесмену Анатолию Быкову вынесли приговор по второму делу

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор в отношении бизнесмена Анатолия Быкова по второму делу об организации убийств, сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным суда, в 2004 году Быков нанял Александра Живицу для убийства двух предпринимателей за 50 тысяч долларов. Киллер из движущегося автомобиля выстрелил в потерпевшего, который был в автомобиле со своим охранником. Но жертве удалось спастись.

После неудавшегося убийства злоумышленник выслеживал второго предпринимателя и в январе 2005 года в Красноярске убил его.

Быков заплатил исполнителю только часть обещанного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов. Живица за совершение убийства уже приговорен к длительному сроку лишения свободы. В пользу потерпевших взыскано 10 миллионов рублей.

Два года назад Быкова приговорили к лишению свободы на 13 лет за организацию двух покушений, одно из них завершилось убийством. В этот раз рассмотрели другое дело об организации покушения и убийство. И назначили 11 лет лишения свободы.

«С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.