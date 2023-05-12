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Бизнесмену Анатолию Быкову вынесли приговор по второму делу

Источник:
Sibnet.ru
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Анатолий Быков
Фото: © Заксобрание Красноярского края

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор в отношении бизнесмена Анатолия Быкова по второму делу об организации убийств, сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным суда, в 2004 году Быков нанял Александра Живицу для убийства двух предпринимателей за 50 тысяч долларов. Киллер из движущегося автомобиля выстрелил в потерпевшего, который был в автомобиле со своим охранником. Но жертве удалось спастись.

После неудавшегося убийства злоумышленник выслеживал второго предпринимателя и в январе 2005 года в Красноярске убил его.

Быков заплатил исполнителю только часть обещанного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов. Живица за совершение убийства уже приговорен к длительному сроку лишения свободы. В пользу потерпевших взыскано 10 миллионов рублей.

Два года назад Быкова приговорили к лишению свободы на 13 лет за организацию двух покушений, одно из них завершилось убийством. В этот раз рассмотрели другое дело об организации покушения и убийство. И назначили 11 лет лишения свободы.

«С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.