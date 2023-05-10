Минобороны показало бой российских десантников от первого лица

Бой подразделения Воздушно-десантных войск с группировкой ВСУ попал на видео, кадры перестрелки от первого лица появились в официальном телеграм-канале Минобороны.

«Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов бойцы "крылатой пехоты" нанесли огневое поражение вражескому подразделению, не позволив ему приблизиться к опорным пунктам российских войск", — отмечается в сообщении.

Бой против атакующих украинских подразделений запечатлен с помощью видеокамер, установленных на шлемах бойцов. Десантники обороняют укрепленные позиции в лесном массиве.

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Российские военнослужащие ведут огонь по противнику из автоматов и пулеметов, постоянно меняя позиции. Из опубликованного ролика следует, что на случай прорыва в окопах заранее расставлены готовые к применению ручные гранаты.