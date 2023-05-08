Москвичи подожгли клеща и устроили пожар на Байкале

Туристы из Москвы устроили пожар в Прибайкальском национальном парке (Иркутская область) при попытке сжечь клеща, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Огонь пришел в национальный парк со стороны Кругобайкальской железной дороги. Четыре москвича, пытаясь уничтожить снятого с одежды клеща, не смогли справиться с разошедшимся пламенем и сами позвонили спасателям.

Пожар тушат, но работы осложняются условиями рельефа: сильным уклоном, скальными породами.

Туристам грозит административная ответственность, а после тушения пожара и оценки ущерба возможно и уголовная.

Особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение открытого огня, был введен в парке 6 мая.