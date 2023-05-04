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Новосибирцы назвали программистов самыми «вредными» коллегами

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирцам тяжелее всего общаться на работе с бухгалтерами, программистами и специалистами служб безопасности, сообщает сервис SuperJob.

Труднее всего новосибирцам дается общение по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами (10%). У 6% опрошенных не складывается разговор с программистами. По 5% респондентов с трудом находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности.

31% утверждают, что могут одинаково легко говорить с представителями любых профессий. Для каждого десятого сложности в общении зависят от характера коллеги. Одному из 100 новосибирцев сложно общаться практически со всеми.

Женщины чаще мужчин говорят о том, что не имеют проблем в общении с представителями других специальностей: 36% против 26%.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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Топ комментариев

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую

А пoтомy чтo нетy..

Как знать, как знать..)) Эти говорят у вас 100К голов полегло, те говорят - нет, у вас..)) По моему кто...

mosquito__2010

Того смотри примерно там и останется по результатам контрнаступа.