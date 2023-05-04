Новосибирцы назвали программистов самыми «вредными» коллегами

Новосибирцам тяжелее всего общаться на работе с бухгалтерами, программистами и специалистами служб безопасности, сообщает сервис SuperJob.

Труднее всего новосибирцам дается общение по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами (10%). У 6% опрошенных не складывается разговор с программистами. По 5% респондентов с трудом находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности.

31% утверждают, что могут одинаково легко говорить с представителями любых профессий. Для каждого десятого сложности в общении зависят от характера коллеги. Одному из 100 новосибирцев сложно общаться практически со всеми.



Женщины чаще мужчин говорят о том, что не имеют проблем в общении с представителями других специальностей: 36% против 26%.