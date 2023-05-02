Поцелован Богом: мода и шоу-бизнес прощаются с Юдашкиным

Гений и поцелованный богом художник — так называют ушедшего из жизни кутюрье Валентина Юдашкина. Во вторник, 2 мая, социальные сети представителей модной индустрии и шоу-бизнеса наполнились скорбными постами и прощальными словами...

Новость о смерти Юдашкина стала вторым за несколько дней ударом для мира моды: он скончался спустя два дня после ухода своего наставника и друга Вячеслава Зайцева.

Причиной смерти 59-летнего Юдашкина стала онкология, с которой он боролся с 2016 года. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год», — рассказывал сам Юдашкин в разговоре с «АиФ» в 2021 году.

До смерти модельер успел повидаться с внуками — в марте он с супругой Мариной летал к ним в Дубай. Чуть ранее пара прилетала в Тель-Авив, чтобы «увидеть маму и подругу Аллочку (Пугачеву)», писала Марина Юдашкина у себя в телеграм-канале.

Последние дни модельер был очень слаб. Но рядом с ним всегда были близкие, а жена Марина поддерживала супруга до последнего.

Был поцелован Богом

Стилист и знаток моды Влад Лисовец увидел трагедию в том, что Юдашкин и Зайцев — были фешн-героями, и без них в этой плоскости образовалась пустота.

«Это невероятно добрый, искренний, талантливый человек, который помогал российской эстраде выглядеть на порядок лучше. Человек, который показывал, что у нас тоже есть люкс, фэшн-бизнес, стиль. Вклад его огромный. Это легендарная личность, которая войдет в историю России навсегда», — сказал о Юдашкине Лисовец телеграм-каналу «Подъем».

Юдашкин, без преувеличения, вмешался в ход истории, добавив красок в еще советскую действительность. А после показал всему миру характер и стиль русской моды. Платья его первого показа в Париже отправились в Лувр как произведения искусства.

Позже наряды Юдашкина выбирали для красных дорожек как отечественные знаменитости, так и селебрити мирового уровня, например, Селин Дион. Valentin Yudashkin был одним из немногих российских брендов, который традиционно присутствовал и был одним из самых ожидаемых на Неделе моды в Париже.

«Валя был поцелованным Богом художником и очень тонким, ранимым человеком добрейшей души… Валя обладал бесценным даром создавать красоту и щедро делиться ею с другими», — сказала о модельере Надежда Бабакина.

Простой и аристократичный

«Валечка, великий и простой, аристокрастичный и душевный! Путь художника труден, пусть будет легким путь в Царствие небесное. Ты всегда в нашем сердце», — написала Валерия.

Среди отечественных звезд в нарядах кутюрье щеголяли десятки, а может, и сотни самых разных артистов эстрады, кино и театра — Наташа Королева, Филипп Киркоров, Кэти Топурия, Николай Басков. При этом для многих знаменитостей Юдашкин был не просто модельером, но и близким другом.

«Спасибо за вечера у тебя на даче, за вкус, за легкость, за модные показы, за остроумие, за самое красивое свадебное платье, которое так и осталось где-то в большой коробке у тебя на складе... Невозможно поверить, что тебя больше нет», — подчеркнула близкую дружбу с кутюрье Ксения Собчак.