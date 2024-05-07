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Нюша официально объявила о разводе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Нюши

Певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов расстались после семи лет брака, у них двое детей, один из которых родился в 2021 году.

Нюша подтвердила, что отношениям с Сивовым пришел конец. При этом она утверждает, что разрыв прошел мирно.

«Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток. Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание», — сказала певица изданию StarHit.

Слухи о расставании пары ходили в уже несколько лет. Обсуждать разрыв начали после информации, что муж Нюши якобы изменил ей.

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