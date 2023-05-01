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Умер модельер Вячеслав Зайцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: «Slava Zaitsev» Moscow Fashion House / CC BY-SA 3.0

Российский модельер Вячеслав Зайцев умер на 86 году жизни, он скончался в больнице после внутреннего кровотечения.

В воскресенье, 30 апреля, Вячеслава Зайцева доставили в больницу в Щелкова (Московская область) с внутренним кровотечением. Спустя 18 часов модельер скончался в реанимации, сообщил источник «Известьям».

Зайцева мучала острая боль в животе и ему вызвали скорую в частный дом в подмосковье. В щелковской больнице врачи зафиксировали кровотечение в желудке. Сделали компьютерную томографию и отправили в реанимацию. Но спасти модельера не удалось, пишет телеграм-канал Mash.

Вячеслава Зайцева знают как модельера и ведущего программы «Модный приговор» (2007-2009 годы). Зайцев был первым дизайнером СССР, чьи коллекции одежды показывали на подиумах Нью-Йорка и Парижа.

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Топ комментариев

SEREGALG

Клоун тебя даже серьезно тут не кто не воспринимает!!!!!

slavaynin

тернист путь к простому женскому счастью

ball-n-wall

А ему только смеяться и остается, с дурака спросу нет..

Alhazred

Тебе капитану запаса (или в отставке ) еще не предоставили полные отчеты об этих ударах? Ай-ай-ай. Это...