Умер модельер Вячеслав Зайцев

Российский модельер Вячеслав Зайцев умер на 86 году жизни, он скончался в больнице после внутреннего кровотечения.

В воскресенье, 30 апреля, Вячеслава Зайцева доставили в больницу в Щелкова (Московская область) с внутренним кровотечением. Спустя 18 часов модельер скончался в реанимации, сообщил источник «Известьям».

Зайцева мучала острая боль в животе и ему вызвали скорую в частный дом в подмосковье. В щелковской больнице врачи зафиксировали кровотечение в желудке. Сделали компьютерную томографию и отправили в реанимацию. Но спасти модельера не удалось, пишет телеграм-канал Mash.

Вячеслава Зайцева знают как модельера и ведущего программы «Модный приговор» (2007-2009 годы). Зайцев был первым дизайнером СССР, чьи коллекции одежды показывали на подиумах Нью-Йорка и Парижа.