Shaman раскрыл интимные подробности о своем гардеробе

Певец Shaman (Ярослав Дронов) откровенно рассказал о своем отношении к нижнему белью, он признался, что не носит трусы.

«Не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее белье. Просто в этом нет смысла. Как бы зачем? Поэтому трусов у меня нет», — признался Shaman в эфире шоу «Ты не поверишь».

Пикантный разговор возник из-за того беседа с Дроновым состоялась в отеле в Рязани, где артист должен был давать концерт. Shaman распаковывал чемоданы и отметил, что его фанаты не смогут украсть его нижнее белье, так как в его багаже такого нет.