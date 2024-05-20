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Shaman раскрыл интимные подробности о своем гардеробе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) откровенно рассказал о своем отношении к нижнему белью, он признался, что не носит трусы.

«Не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее белье. Просто в этом нет смысла. Как бы зачем? Поэтому трусов у меня нет», — признался Shaman в эфире шоу «Ты не поверишь».

Пикантный разговор возник из-за того беседа с Дроновым состоялась в отеле в Рязани, где артист должен был давать концерт. Shaman распаковывал чемоданы и отметил, что его фанаты не смогут украсть его нижнее белье, так как в его багаже такого нет.

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Топ комментариев

nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.