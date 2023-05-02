Справоросс Миронов захотел «народный» автомобиль за 500 тыс. рублей

России нужен «народный автомобиль, отвечающий современным требованиям по безопасности и комфорту за 500 тысяч рублей, заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Миронов перечислил технические характеристики «народного» авто — это бензиновый двигатель объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручная коробка передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESP), навигация «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Разумеется, народным такой автомобиль будет лишь при условии доступной цены — порядка 500 тысяч рублей, а это станет возможно только благодаря мощной государственной поддержке», — приводит пресс-служба СРЗП слова Миронова.

Политик предлагает создать специальный национальный проект, иначе «мы обречены на старение автопарка, рост смертей и травм на дорогах».