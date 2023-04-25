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Тетерева затокали в заповеднике «Хакасский». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Государственные инспекторы сняли на видео красивое зрелище —  тетеревиный ток, сообщает заповедник «Хакасский».

Живописные поединки самцов тетерева сопровождаются громким бормотанием птиц. Хвост в форме лиры во время исполнения песни тетерев запрокидывает на спину. Так он зрительно увеличивает свой размер. Брови у самцов наливаются кровью и тоже становятся больше в размере в несколько раз.

Задача тетеревов —  захват и удержание участков. Наиболее выигрышные участки расположены в середине тока. За них и происходят основные конфликты. Затем с хозяевами именно этих участков будут спариваться самки.

Тетерева все время гоняются друг за другом и периодически дерутся. Несмотря на внешний азарт и явную агрессию, их конфликты никогда не приводят к серьезным травмам. Иногда самцы ограничиваются ритуальными танцами или воинственными резкими выпадами, не доходя до реальных столкновений.

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