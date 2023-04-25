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S7 Airlines креативно покрасила самолет

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет S7 Airlines
Фото: © S7 Airlines

Авиакомпания S7 Airlines запустила практически полностью белый лайнер с надписью Flight mode (Авиарежим) на нижней части флюзеляжа, сообщает пресс-служба компании.

Надпись Flight mode будет видна только, когда самолет поднимается в небо – переходит в режим полета. S7 Airlines впервые использовала нижнюю часть фюзеляжа для нанесения изображения.

Самолет с бортовым номером RA-73490 выполнит первый рейс 24 апреля по маршруту Минеральные Воды – Москва (рейс S7 2168). Потом необычный самолет будет использоваться в летнем сезоне на различных направлениях маршрутной сети S7 Airlines.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») – крупнейшая частная авиакомпания России, созданная в Новосибирске.

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Экономика #Авиа #Новосибирск
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