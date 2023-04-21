Blizzard хочет призвать максимум игроков в последнюю бету Diablo IV

Во время трансляции для разработчиков Deep dive, Blizzard объявила о специальном мероприятии «Серверный слэм», запланированном на 12 мая. Как следует из названия, разработчики планируют не только тестирование игры, но и испытать серверы на предмет максимальной нагрузки.

Онлайн-серверы Diablo IV пострадали во время недавней бета-версии из-за многочасовых очередей ожидания. Но в последние дни события успокоились. Blizzard надеется получить больше данных о том, как онлайн-сервисы справятся с ажиотажем в день запуска 6 июня.

Ранние площадки позволят игрокам протестировать игру на ранних стадиях разработки и оценить новые функции. Игроки начнут путешествие в Санктуарии с нуля, 20-й уровень будет максимальным в игровом тестировании сервера Slam.

Blizzard обещает, что Diablo IV станет самой темной и зловещей игрой в серии. Игроки смогут наслаждаться непрерывным процессом развития своего персонажа, а также сражаться с могущественными боссами. Кроме того, в игре будут новые механики, такие как система рун, которая позволит игрокам кастомизировать свои способности.

Слэм — поведение музыкальных фанатов, часто встречаемое на рейвах и рок-концертах. Слушатели толкаются, сталкиваются, а иногда это перерастает в прямой контакт или даже конфликты.