НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Обвинения в непредумышленном убийстве сняли с актера Алека Болдуина

Источник:
Sibnet.ru
281 1
Фото: © @ alecbaldwin

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла с актера Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».

В 2021 году Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» застрелил оператора Галину Хатчинс, выстрелив из реквизитного револьвера, который был заряжен боевыми патронами вместо холостых.

В непредумышленном убийстве оператора обвинялись Алек Болдуин и отвечавшая за оружие на съемках фильма Ханна Гутьерес-Рид. В итоге с Алека Болдуина были сняты, а с Гутьерес-Рид — оставили в силе, сообщает ABC News.

В рамках дела помощник режиссера Дэвид Холлс, который дал Алеку Болдуину пистолет с боевыми патронами, был приговорен к условному сроку и штрафу в 500 тысяч долларов. Ханне Гутьерес-Рид грозит до 18 месяцев лишения свободы.

Еще по теме
Сериалы 90-х оказались самыми узнаваемыми среди всех поколений
«Вызов»: первый фильм, снятый в космосе
Вышел новый трейлер «Форсажа 10»
Космонавты выступили против присвоения звания Героя России Пересильд
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Российские ТУ-95МС перебазировали на оперативные аэродромы
Обсуждение (1)
Картина дня
Авиационная бомба упала на Белгород
СМИ узнали о попытках США уговорить Украину оставить Артемовск
Россию при новом запрете на экспорт оставят без подержанных «японцев»
Sony потеряла 80% выручки в России
Самое обсуждаемое
33
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
31
Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для помощи Киеву
29
Назван самый грандиозный просчет Запада
27
Медведев назвал власти США «лживыми тварями»
26
Словакия отдала Украине все свои истребители МиГ‑29