Обвинения в непредумышленном убийстве сняли с актера Алека Болдуина

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла с актера Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».

В 2021 году Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» застрелил оператора Галину Хатчинс, выстрелив из реквизитного револьвера, который был заряжен боевыми патронами вместо холостых.

В непредумышленном убийстве оператора обвинялись Алек Болдуин и отвечавшая за оружие на съемках фильма Ханна Гутьерес-Рид. В итоге с Алека Болдуина были сняты, а с Гутьерес-Рид — оставили в силе, сообщает ABC News.

В рамках дела помощник режиссера Дэвид Холлс, который дал Алеку Болдуину пистолет с боевыми патронами, был приговорен к условному сроку и штрафу в 500 тысяч долларов. Ханне Гутьерес-Рид грозит до 18 месяцев лишения свободы.