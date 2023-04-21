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Авиационная бомба упала на Белгород

Источник:
Sibnet.ru
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Место падения авиционной бомбы в Белгороде
Место падения авиционной бомбы в Белгороде
Фото: © vvgladkov/2002

Два человека пострадали в результате падения авиационной бомбы в Белгороде, есть разрушения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«20 апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — заявило Минобороны России. По данным министерства, имеются повреждения жилых строений.

По предварительным данным, пострадали два человека. «Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

«Разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены 4 автомобиля», — уточнил губернатор.

До этого Гладков сообщил, что в Белгороде произошел взрыв, в результате на перекрестке одной из центральных улиц образовалась 20-метровая воронка. Местные жители сообщали, что слышали свист. По информации СМИ, одну из машин взрывом забросило на крышу магазина «Пятерочка».

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