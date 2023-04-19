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Летние туры по России подорожают на 10-15%

Источник:
Sibnet.ru
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Белокуриха, Алтай
Белокуриха, Алтай
Фото: © администрация Алтайского края

Стоимость турпакетов и проживания на основных российских курортах в новом турсезоне вырастет на 10-15%, при этом в Крыму прогнозируется снижение цен, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Рост цен на предстоящий летний сезон в сравнению прошлым годом характерен для регионов высокого спроса. Прежде всего, Краснодарский край, Алтай, Санкт-Петербург, Карелия, Приморье, некоторые регионы Кавказа и Приволжья.

«При этом эта динамика касается эконом- и среднего ценового сегмента. В премиальном динамика другая – от 15% минимум и выше», – рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на совещании Минэкономразвития по подготовке к турсезону.

Она добавила, что в отношении летних цен на отдых в России нельзя говорить о «средней температуре по больнице».

«Так, в Крыму наблюдается отрицательная динамика – ожидается, что летние цены будут ниже прошлогодних, при этом отельеры и туроператоры будут и далее стимулировать спрос в сезоне специальными ценовыми акциями для разных категорий туристов», – добавила она.

При этом Минэкономразвития прогнозирует рост внутреннего туризма по всей России на 5,2%, или на 7,3 миллиона человек. Пиковая нагрузка на туристическую отрасль страны ожидается в июле.

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Жизнь #Туризм #Республика Алтай #Алтайский край
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