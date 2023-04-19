Британки рассказали, как украинские беженки уводили их мужей

Более десятка британских женщин потеряли своих мужей, после того, как предоставляли жилье украинским беженкам, сообщила одна из обманутых жен.

Эмма Нисигаки предоставляла беженкам жилье в рамках программы «Дома для Украины». Она сказала The Daily Mail, что знает «более десятка жен», чьи мужья заводили романы с украинками, которым они давали кров. Не менее 17 женщинам изменили мужья.

«Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены», — сказала изданию 53-летняя британка.

Мать двоих детей рассказала, что была вынуждена развестись с мужем из-за того, что тот тайком ходил на свидания с украинкой в пабе и отказывался показывать переписку с ней. При этом женщина заявила в комментарии изданию, что все еще пытается «переварить» происходящее после того, как выгнала супруга из дома.

В прошлом году стала резонансной в британских СМИ история Энтони Гарнетта: он бросил жену и дочерей через десять дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку.