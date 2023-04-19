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Британки рассказали, как украинские беженки уводили их мужей

Источник:
РИА Новости
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Развод
Фото: © Sibnet.ru

Более десятка британских женщин потеряли своих мужей, после того, как предоставляли жилье украинским беженкам, сообщила одна из обманутых жен.

Эмма Нисигаки предоставляла беженкам жилье в рамках программы «Дома для Украины». Она сказала The Daily Mail, что знает «более десятка жен», чьи мужья заводили романы с украинками, которым они давали кров. Не менее 17 женщинам изменили мужья.

«Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены», — сказала изданию 53-летняя британка.

Мать двоих детей рассказала, что была вынуждена развестись с мужем из-за того, что тот тайком ходил на свидания с украинкой в пабе и отказывался показывать переписку с ней. При этом женщина заявила в комментарии изданию, что все еще пытается «переварить» происходящее после того, как выгнала супруга из дома.

В прошлом году стала резонансной в британских СМИ история Энтони Гарнетта: он бросил жену и дочерей через десять дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку.

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