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Медведев оценил действия Киева цитатой из «Апокалипсиса»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил действия украинских властей и президента Украины Владимира Зеленского в отношении Киево-Печерской лавры цитатой из «Апокалипсиса».

В частности, российский политик в своем телеграм-канале назвал их «взбесившимися ублюдками» и «гнусной мразью», которым предстоит отвечать не только перед судом человеческим, но и перед судом божьим.

«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою», — процитировал Медведев «Апокалипсис».

Откровение Иоанна Богослова, более известное как «Апокалипсис» — последняя книга Нового Завета в Библии. В ней описываются события, предшествующие новому пришествию Иисуса Христа на землю.

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Политика #Россия #Мир
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