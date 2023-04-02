Медведев оценил действия Киева цитатой из «Апокалипсиса»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил действия украинских властей и президента Украины Владимира Зеленского в отношении Киево-Печерской лавры цитатой из «Апокалипсиса».
В частности, российский политик в своем телеграм-канале назвал их «взбесившимися ублюдками» и «гнусной мразью», которым предстоит отвечать не только перед судом человеческим, но и перед судом божьим.
«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою», — процитировал Медведев «Апокалипсис».
Откровение Иоанна Богослова, более известное как «Апокалипсис» — последняя книга Нового Завета в Библии. В ней описываются события, предшествующие новому пришествию Иисуса Христа на землю.
MuCbEО каком победном шествии речь идет? Вообще, приезд Си в Москву это очень мощный политический ход. США...
nicollaichПусть держатся подальше от наших границ.
Asd10Да с тебя то какой энтузиазм. Одно брюзжание...)))
Asd10А что тебе не стремно? По моему стремней чем орать на весь сибнет о чужом флуде, не замечая своего в...