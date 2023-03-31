Названы мужчины, для которых секс смертельно опасен

Активная сексуальная жизнь может нести смертельную угрозу мужчинам, у которых есть кардиологические заболевания, заявил кардиолог Герман Гандельман в телепрограмме «Жить здорово!» с ведущей Еленой Малышевой.

По словам специалиста, регулярные занятия сексом приносят здоровому человеку положительные эмоции, эффективно снимают стресс и нормализуют артериальное давление. Однако мужчинам с заболеваниями сердца следует быть осторожными.

Нередко с возрастом они начинают принимать специальные препараты для потенции, которые расширяют сосуды. При этом сердечные препараты имеют аналогичное действие — они также приводят в расширению сосудов.

Совместный прием таких лекарств может оказаться фатальным — он вызовет резкое снижение давление, которое может закончиться смертью. Поэтому мужчинам с сердечными заболеваниями, которые хотят удивить партнершу в постели, требуется обязательная консультация кардиолога.