Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников СВО

Сбербанк отменил комиссию за денежные переводы для участников специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для клиентов на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях — по телефону, карте и счету», — отмечается в сообщении.

Функция переводов без комиссии для участников СВО подключается автоматически, пользователю не требуется дополнительно настраивать свой личный кабинет.

Перевести деньги без комиссии можно будет как клиентам Сбербанка, так и клиентам других банков в пределах России, а также через систему быстрых платежей в пределах установленных лимитов.