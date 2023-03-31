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Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильный банк, Сбербанк, Смартфон, приложение, телефон, деньги, карта
Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк отменил комиссию за денежные переводы для участников специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для клиентов на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях — по телефону, карте и счету», — отмечается в сообщении.

Функция переводов без комиссии для участников СВО подключается автоматически, пользователю не требуется дополнительно настраивать свой личный кабинет.

Перевести деньги без комиссии можно будет как клиентам Сбербанка, так и клиентам других банков в пределах России, а также через систему быстрых платежей в пределах установленных лимитов.

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