Мама заберет девочку, отца которой осудили за скандальный рисунок

Мама девочки Маши, отца которой (Алексея Москалева) осудили на два года за дискредитацию ВС РФ, хочет забрать ее из приюта.

Шестиклассница из Ефремова Маша в апреле 2022 года нарисовала на уроке ИЗО картинку с антивоенным лозунгом, флагами России и Украины. Отца девочки Алексея Москалева, воспитывающего ее в одиночку, тогда оштрафовали на 32 тысячи рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках».

В декабре против Москалева завели уголовное дело по статье о дискредитации армии (часть1 статьи 280.3 УК). В управлении СК по Тульской области сообщали, что ранее привлеченный к ответственности мужчина продолжил «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей».



Москалева отправили под домашний арест, а его дочь направили в социально-реабилитационный центр. Суд во вторник приговорил Москалева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Перед приговором мужчина скрылся, его задержали в Минске.

#Мир Глобальные последствия СВО

Мама Маши Ольга Ситчихина живет в Тамбовской области вместе со старшей дочерью и мужем, работает в охране. Она приедет за Машей, как только закончит вахту. Органы опеки и тамбовские чиновники уже осмотрели дом Ситчихиной и одобрили.

«Я намерена сидеть дома, а мой муж с братом будут работать, без денег никто сидеть не будет. У меня большой огород: знаю, что зимой будут закрутки, мясо. В деревне у нас как таковой работы нет, а город от нас в 25 километрах. Автобусы ходят через день, поэтому в городе я не могу работу найти», — рассказала изданию 7х7 Ситчихина.

По ее словам, Москалев не давал ей общаться с дочерью, но она готова забрать ребенка себе и заявит это на суде по лишению родительских прав в отношении мужчины.