Трампа обвинят в выплате денег порнозвезде

Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Это первый случай выдвижения уголовных обвинений действующему или бывшему президенту США.

Обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Какие именно обвинения будут предъявлены экс-президенту США, пока не сообщается.

По данным CNN, экс-президента США подозревают в передаче 130 тысяч долларов Сторми Дэниэлс, а также в нарушении финансирования своей предвыборной кампании. Порнозвезда якобы собиралась публично рассказать об их возможном романе с Трампом, а деньги из предвыборного фонда кампании 2016 года гарантировали ее молчание. Всего Трампу грозит обвинение более чем по 30 пунктам.

В ближайшие дни прокурор потребует от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений. Экс-президенту будет предложено добровольно сдаться властям.

Сам Трамп убежден, что дело против него — строго политическое, направленное на его исключение из следующих выборов президента США в 2024 году.