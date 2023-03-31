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Трампа обвинят в выплате денег порнозвезде

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Это первый случай выдвижения уголовных обвинений действующему или бывшему президенту США.

Обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Какие именно обвинения будут предъявлены экс-президенту США, пока не сообщается.

По данным CNN, экс-президента США подозревают в передаче 130 тысяч долларов Сторми Дэниэлс, а также в нарушении финансирования своей предвыборной кампании. Порнозвезда якобы собиралась публично рассказать об их возможном романе с Трампом, а деньги из предвыборного фонда кампании 2016 года гарантировали ее молчание. Всего Трампу грозит обвинение более чем по 30 пунктам.

В ближайшие дни прокурор потребует от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений. Экс-президенту будет предложено добровольно сдаться властям.

Сам Трамп убежден, что дело против него — строго политическое, направленное на его исключение из следующих выборов президента США в 2024 году.

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pepelmetal

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