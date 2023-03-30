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Raiffeisen Bank покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: К.Артём.1 / CC BY-SA 4.0

Австрийский банк Raiffeisen Bank International рассматривает вариант продажи российского подразделения или его вывода из структуры группы, сообщается на сайте кредитной организации.

Для сохранения лицензии российская «дочка» Raiffeisen пока продолжит «некоторую банковскую деятельность» в стране. На данный момент зарубежная организация не может немедленно избавиться от всего бизнеса в России, но стремится к этому, отмечается в сообщении.

Австрийскую группу в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании, в которых работает более 9 тысяч человек. После начала спецоперации на Украине финансовая группа прекратила сотрудничать с крупными российскими клиентами.

Подчеркивается, что Raiffeisen Bank продолжит урезать деловую активность в России. Фактически этот процесс выражен в сокращении общего объема операций в иностранной валюте, а также снижении темпов выдачи кредитов.

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Экономика #Деньги
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