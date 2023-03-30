Китай подготовится к масштабной войне

Народно-освободительная армия Китая и китайский народ должны быть в состоянии полной готовности к возможной масштабной войне, заявил на ежегодном заседании парламента председатель КНР Си Цзиньпин.

В ходе заседаний Си Цзиньпин выступал четыре раза, при этом китайский лидер отметил, что «готовит Китай к войне». Он также призвал генералов «не бояться воевать и принимать трудные решения», пишет журнал Foreign Affairs.

По указу китайского лидера с декабря 2022 года в интересах Народно-освободительной армии Китая открываются новые военные комиссариаты и пункты сбора, чтобы Пекин мог в кратчайшие сроки задействовать свои резервные силы в случае войны, отмечает издание.

В эссе Си Цзиньпина, которое было опубликовано перед мартовскими заседаниями парламента КНР, также подчеркивается, что в новую эпоху Народно-освободительная армия Китая «настаивает на применении военной силы для прекращения боевых действий».