НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries снимет с продажи товары с низкими оценками

Источник:
Sibnet.ru
140 0
WildBerries
Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс Wildberries снимет с продажи продукты, получившие низкие оценки покупателей, сообщает пресс-служба площадки.

«Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество», — отмечается в сообщении. Ограничения будут сниматься в случае повышения общего рейтинга товаров от конкретного продавца.

Критерием для снятия товара с продажи является оценка, которую выставляют продукту покупатели. Продукты, набравшие менее трех баллов из максимально возможных пяти баллов, продаваться не будут.

При этом исчезновение товаров с низкими оценками не означает закрытие магазина на площадке — они будут просто убираться с платформы и возвращаться продавцу, остальные останутся в продаже.

Еще по теме
Wildberries запустил продажу билетов на самолеты и поезда
Наследники Туве Янссон лишили россиян муми-троллей
Депутаты задумали ограничить цены в аэропортах и вокзалах
Wildberries протестирует гибкие тарифы для новых пунктов выдачи
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский создаст новое государство
Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
Обсуждение (0)
Картина дня
Украинскую армию уничтожит битва за Артемовск
Байден обеспокоился появлением ядерного оружия в Белоруссии
Американский аналитик предрек крах доллара и обвал экономики США
Искусственный интеллект лишит работы 300 миллионов людей
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Топ комментариев

slavaynin

Вот так вот дружить с украиной

pepelmetal

Так это мирное ТЯО, чего вдруг забеспокоился то)?

ball-n-wall

Где-то это уже было - СОИ при Рейгане, не?..

mosquito__2010

Да враки это всё, США щас в космосе крейсера будут делать для борьбы с русскими и китайцами. Только кредит...