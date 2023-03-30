Wildberries снимет с продажи товары с низкими оценками

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Маркетплейс Wildberries снимет с продажи продукты, получившие низкие оценки покупателей, сообщает пресс-служба площадки.
«Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество», — отмечается в сообщении. Ограничения будут сниматься в случае повышения общего рейтинга товаров от конкретного продавца.
Критерием для снятия товара с продажи является оценка, которую выставляют продукту покупатели. Продукты, набравшие менее трех баллов из максимально возможных пяти баллов, продаваться не будут.
При этом исчезновение товаров с низкими оценками не означает закрытие магазина на площадке — они будут просто убираться с платформы и возвращаться продавцу, остальные останутся в продаже.
slavayninВот так вот дружить с украиной
pepelmetalТак это мирное ТЯО, чего вдруг забеспокоился то)?
ball-n-wallГде-то это уже было - СОИ при Рейгане, не?..
mosquito__2010Да враки это всё, США щас в космосе крейсера будут делать для борьбы с русскими и китайцами. Только кредит...