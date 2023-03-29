Суслик покусал мальчика в Красноярске

Суслик укусил мальчика на острове Татышев, сообщил в телеграм-канале руководитель регионального управления ведомства Дмитрий Горяев.

«Первый в этом году случай укуса сусликом зарегистрирован в Красноярском крае в прошедшие выходные. Пострадавшим оказался пятилетний мальчик, который встретился со зверьком в краевом центре на острове Татышев», — написал Горяев.

Красноярские белки и суслики покусали в 2022 году 46 детей. Обычно это происходит во время кормления зверьков.

Изрытый норками остров Татышев на Енисее в центре Красноярска — царство сусликов. По подсчетам сотрудников Сибирского федерального университета, там живет около 4,5 тысячи сусликов.