Теплая погода порадует сибиряков несколько дней

Теплая погода продержится в регионах Сибири пять дней, затем похолодает, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Очень теплая погода с температурой на 8-10 градусов выше климатической нормы ожидается в нескольких регионах Сибири — центр Красноярского края, Омская, Томская, Новосибирская области. В этих регионах ожидаются плюсовые температуры днем и активное таяние снега.

Но к концу рабочей недели там заметно похолодает.

«Вернется зима. Похолодание будет очень заметным. В Туре (Красноярский край), например, за 5 дней температура понизится сразу на 15 градусов», — сказал ТАСС Вильфанд.