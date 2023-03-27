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Теплая погода порадует сибиряков несколько дней

Источник:
Sibnet.ru
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Лужи на асфальте
Фото: © Sibnet

Теплая погода продержится в регионах Сибири пять дней, затем похолодает, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Очень теплая погода с температурой на 8-10 градусов выше климатической нормы ожидается в нескольких регионах Сибири — центр Красноярского края, Омская, Томская, Новосибирская области. В этих регионах ожидаются плюсовые температуры днем и активное таяние снега.

Но к концу рабочей недели там заметно похолодает.

«Вернется зима. Похолодание будет очень заметным. В Туре (Красноярский край), например, за 5 дней температура понизится сразу на 15 градусов», — сказал ТАСС Вильфанд.

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Топ комментариев

nicollaich

Этот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.

mosquito__2010

Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...

Asd10

Так и до бессмертия заставят жить. А так неохота...

pepelmetal

Так у него и кнопки не будет, всё управление из России