Теплая погода порадует сибиряков несколько дней

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Теплая погода продержится в регионах Сибири пять дней, затем похолодает, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Очень теплая погода с температурой на 8-10 градусов выше климатической нормы ожидается в нескольких регионах Сибири — центр Красноярского края, Омская, Томская, Новосибирская области. В этих регионах ожидаются плюсовые температуры днем и активное таяние снега.
Но к концу рабочей недели там заметно похолодает.
«Вернется зима. Похолодание будет очень заметным. В Туре (Красноярский край), например, за 5 дней температура понизится сразу на 15 градусов», — сказал ТАСС Вильфанд.
nicollaichЭтот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.
mosquito__2010Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...
Asd10Так и до бессмертия заставят жить. А так неохота...
pepelmetalТак у него и кнопки не будет, всё управление из России