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Юань вошел в тройку самых популярных у россиян валют

Источник:
РИА Новости
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Юань вошел в тройку самых популярных у россиян валют для сбережений, следует из данных Банка России.

Самая востребованная у россиян валюта для сбережений по-прежнему — рубль. Его выбирают 34,9% граждан. Доллар США — 28,3%. На третье место вышел юань с показателем 17,4%. Выбор в пользу евро сделали 8% россиян, приводит РИА Новости данные ЦБ.

Эксперты считают, что популярность китайской денежной единицы — прямое следствие укрепления отношений Москвы и Пекина, в частности расширения двусторонней торговли в национальных валютах.

Пример физлицам подает и ЦБ: часть международных резервов он перевел в юани, избавившись от лишних долларов и евро.

Выбирая для сбережений валюту развивающихся стран, стоит учитывать, что она достаточно волатильная и не свободно конвертируемая, есть риски обесценивания, предупреждают эксперты.

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