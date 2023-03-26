Юань вошел в тройку самых популярных у россиян валют для сбережений, следует из данных Банка России.
Самая востребованная у россиян валюта для сбережений по-прежнему — рубль. Его выбирают 34,9% граждан. Доллар США — 28,3%. На третье место вышел юань с показателем 17,4%. Выбор в пользу евро сделали 8% россиян, приводит РИА Новости данные ЦБ.
Эксперты считают, что популярность китайской денежной единицы — прямое следствие укрепления отношений Москвы и Пекина, в частности расширения двусторонней торговли в национальных валютах.
Пример физлицам подает и ЦБ: часть международных резервов он перевел в юани, избавившись от лишних долларов и евро.
Выбирая для сбережений валюту развивающихся стран, стоит учитывать, что она достаточно волатильная и не свободно конвертируемая, есть риски обесценивания, предупреждают эксперты.
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