Обработанное красное мясо повышает риск развития рака крови

Фото: © Sibnet.ru
Увеличение потребления обработанного красного мяса связано с увеличением заболеваемости раком крови, выяснили японские ученые.
Исследователи изучили связь между потреблением рыбы, жирных кислот и обработанного красного мяса и количеством случаев острого миелоидного лейкоза и миелодиспластического синдрома.
Оказалось, что повышенное потребления переработанного красного мяса было связано с увеличением заболеваемости эти двумя видами рака. Другие продукты не имели никакой связи с заболеваемостью.
Понятие «обработанное мясо» включает любое мясо, которое прошло через процессы для улучшения его вкуса: соление, копчение, брожение. Считается, что есть такое мясо следует не чаще двух раз в месяц.
slavayninпотому что на них было московское время,а не потому что дорогие.
SnikolasВот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.
SnikolasВо первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...
sib_man9зачем так громко говорить о малышке весом 1500 , вот ОДАБ-9000 будет в самый раз при больших прорывах