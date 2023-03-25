Обработанное красное мясо повышает риск развития рака крови

Увеличение потребления обработанного красного мяса связано с увеличением заболеваемости раком крови, выяснили японские ученые.

Исследователи изучили связь между потреблением рыбы, жирных кислот и обработанного красного мяса и количеством случаев острого миелоидного лейкоза и миелодиспластического синдрома.

Оказалось, что повышенное потребления переработанного красного мяса было связано с увеличением заболеваемости эти двумя видами рака. Другие продукты не имели никакой связи с заболеваемостью.

Понятие «обработанное мясо» включает любое мясо, которое прошло через процессы для улучшения его вкуса: соление, копчение, брожение. Считается, что есть такое мясо следует не чаще двух раз в месяц.