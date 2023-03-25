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Обработанное красное мясо повышает риск развития рака крови

Источник:
Environmental Health and Preventive Medicine
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Шашлык
Фото: © Sibnet.ru

Увеличение потребления обработанного красного мяса связано с увеличением заболеваемости раком крови, выяснили японские ученые.

Исследователи изучили связь между потреблением рыбы, жирных кислот и обработанного красного мяса и количеством случаев острого миелоидного лейкоза и миелодиспластического синдрома.

Оказалось, что повышенное потребления переработанного красного мяса было связано с увеличением заболеваемости эти двумя видами рака. Другие продукты не имели никакой связи с заболеваемостью.

Понятие «обработанное мясо» включает любое мясо, которое прошло через процессы для улучшения его вкуса: соление, копчение, брожение. Считается, что есть такое мясо следует не чаще двух раз в месяц.

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Топ комментариев

slavaynin

потому что на них было московское время,а не потому что дорогие.

Snikolas

Вот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.

Snikolas

Во первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...

sib_man9

зачем так громко говорить о малышке весом 1500 , вот ОДАБ-9000 будет в самый раз при больших прорывах