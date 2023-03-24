ВСУ задумали прорыв фронта у Орехова в Запорожской области

Украинские силы готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов на Запорожье. Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, наступление может начаться уже в ближайшие дни, на это указывают темпы переброски и усиления украинской группировки.

В Запорожской области готовятся встретить противника во всеоружии, заверил Рогов.

Ранее на этом участке фронта украинские силы предприняли несколько попыток наступления ограниченными силами. Все они были отбиты.