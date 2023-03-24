ВСУ задумали прорыв фронта у Орехова в Запорожской области

Украинские силы готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов на Запорожье. Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, наступление может начаться уже в ближайшие дни, на это указывают темпы переброски и усиления украинской группировки.
В Запорожской области готовятся встретить противника во всеоружии, заверил Рогов.
Ранее на этом участке фронта украинские силы предприняли несколько попыток наступления ограниченными силами. Все они были отбиты.
MuCbEНу так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...
Asd10Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))
pepelmetalС 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии
Asd10Мозгов бы тебе маленько, русский сибиряк... Когда в Новгороде на бересте писали, в "колыбели цивилизации"...