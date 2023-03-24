Власти рассмотрят вопрос о полном запрете вейпов

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Правительство РФ рассмотрит вопрос о запрете продажи вейпов,
курением которых увелчены подростки, заявил премьер-министр страны Михаил
Мишустин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Мишустина
поддержать запрет продажи вейпов, подчеркнув, что «нужно спасать детей».
«Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно», — пообещал
Мишустин.
Минфин РФ на запрос парламентариев по поводу запрета
продажи вейпов и жидкостей для них отметил, что это приведет к тому, что оборот
товара примет нелегальный характер.