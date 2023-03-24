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Власти рассмотрят вопрос о полном запрете вейпов

Источник:
Sibnet.ru
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Вэйп
Фото: © Sibnet.ru

Правительство РФ рассмотрит вопрос о запрете продажи вейпов, курением которых увелчены подростки, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Мишустина поддержать запрет продажи вейпов, подчеркнув, что «нужно спасать детей».

«Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно», — пообещал Мишустин.

Чем вейпы опаснее сигарет?

Минфин РФ на запрос парламентариев по поводу запрета продажи вейпов и жидкостей для них отметил, что это приведет к тому, что оборот товара примет нелегальный характер.

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