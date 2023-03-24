Власти рассмотрят вопрос о полном запрете вейпов

Правительство РФ рассмотрит вопрос о запрете продажи вейпов, курением которых увелчены подростки, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Мишустина поддержать запрет продажи вейпов, подчеркнув, что «нужно спасать детей».

«Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно», — пообещал Мишустин.

Минфин РФ на запрос парламентариев по поводу запрета продажи вейпов и жидкостей для них отметил, что это приведет к тому, что оборот товара примет нелегальный характер.