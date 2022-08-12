Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных

Патологоанатом вскрывает тело курильщика. Человек погиб в аварии, а не от сигарет. Но при изучении черных легких слышится хруст под скальпелем. «Незабываемое впечатление», — описывает врач-функционалист ННИИТ Ольга Шадуро. Что опаснее: электронная или обычная сигарета? И можно ли с помощью вейпов бросить курить?

Никотиновая зависимость, по данным ВОЗ, обычно формируется еще до 18 лет. С 2016 года средний возраст начала курения составил 17 лет.

Электронные против классических

Седовласого мужчину, дымящего вейп на улице, увидеть почти невозможно. А людей молодого возраста, в том числе подростков, с электронными сигаретами в руке очень много. Устройства с приятным вкусом и запахом кажутся безобиднее, чем обычные сигареты. Однако угроз организму, особенно молодому, в них кроется немало.

Электронные сигареты присутствуют на рынке уже больше десяти лет. Но для медицины это не срок. Как говорят врачи, прошло слишком мало времени, чтобы понять, как состав «электронок» влияет на органы. Поэтому четко сформулированных данных о последствиях вейпов нет и курить их не так страшно.

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«Многих привлекает смена термина "курение" на "парение", что позволяет потребителям электронных сигарет думать, что они являются не обычными курильщиками, а современными вейперами», — прокомментировала Sibnet.ru психиарт-нарколог «Новосибирского областного клинического наркологического диспансера» Нина Кошляк.

По ее данным, раннее употребление электронных сигарет негативно сказываются на легких, печени, сердечно-сосудистой и нервной системе. «Электронки» вызывают развитие уникальных иммунных реакций, также, как и обычные сигареты, могут привести к заболеванию легких.

«Состав этих сигарет немного другой. Никотина в них в некоторой степени меньше, он может быть более очищенный. Но там есть пропиленгликоли, глицерин, который может создать пленку на бронхиальном дереве, что будет препятствовать газообмену — главной функции легких. И поэтому легкие пациентов, которые курят электронные сигареты, будут выглядеть как-то по-другому», — согласилась заведующая отделением функциональной диагностики ННИИТ Ольга Шадуро.

Последствия табакокурения всем давно известны. Как выглядят органы заядлого курильщика, хорошо знают патологоанатомы.

«Страшная картина открывается на вскрытии. Неважно, по каким причинам погибает пациент. Но если это погибает курильщик, то судмедэксперт и те, кто присутствуют на вскрытии, четко видят последствия данного увлечения: хруст под скальпелем, которым исследуют легкие...», — сказала Шадуро.

Хруст в легких — не метафора. Дело в том, что у курильщиков сосуды склерозированы, то есть утолщенные, с образовавшимися бляшками. А бронхиальное дерево выглядит натурально черным, в то время как здоровые бронхи — розовые. Чернеют органы из-за вредных веществ, содержащихся в сигаретах.

Хитрости курильщиков

Курильщиков не останавливают страшилки о вреде табачной продукции. Взять те же пугающие картинки на пачках сигарет с подписями «Слепота», «Инсульт», «Гангрена». По словам психолога Нины Кулиныч, они в какой-то мере воздействуют на курильщиков, но этого недостаточно, чтобы остановить зависимое поведение.

И если курильщики боятся чего-то очень сильно, например, мужчины боятся импотенции, то они не отказываются от курения, а просто не берут пачку сигарет с той картинкой, где нарисована импотенция.

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У потребителей электронных сигарет другие способы убедить себя в безопасности. Такие люди рационализируют свои поступки. Они находят разные способы объяснить самому себе, почему ему необходима эта сигарета.

«И здесь в ход идет и то, что это не табак, и то, что это электронная сигарета. То есть человек объясняет себе, почему это для него возможно», — рассуждает Кулиныч.

Но и те, и другие курильщики должны понимать, что главное отличие «электронок» и классических сигарет — в дозе. Передозировки при курении одной сигареты одномоментно, как правило, не бывает.

«Есть определенный психологический момент. Есть фильтр, который ограничивает курильщика. Мало людей возьмут вторую сигарету подряд. А вот при курении электронных сигарет ограничителя нет. При этом приятный вкус, сладкие, с различными ароматизаторами. Нет контрольного ограничителя», — отметила Шадуро.

Что будет, если бросить курить

Полностью избавиться от вреда, нанесенного сигаретами организму, можно только курильщикам с маленьким стажем. Людям, курящим пять лет и более, очистить органы полностью невозможно. Но есть хорошая новость. Если бросить курить, воспалительные изменения в дыхательных путях, скорее всего, исчезнут.

Эксперты уверены, что бросить курить обычные сигареты с помощью электронных — невозможно. Поскольку оба вида курения вызывают не только физиологическую, но и психологическая зависимость.

«Электронные сигареты не могут быть рекомендованы для отказа от курения обычных сигарет. Электронные сигареты, как и табачные изделия, доставляют никотин в организм. Курение электронных сигарет — самое обычное проявление никотиновой зависимости, только с немного непривычной формой доставки никотина», — подчеркнула нарколог Кошляк.

Другое дело борьба с зависимостью. По словам Кулиныч, ежедневная работа над собой обычно дает результаты, зависимость отступает. Если же зависимости потакать и оправдывать ее употреблением якобы безопасных электронных сигарет, то она будет только укрепляться.

