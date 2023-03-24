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Новый пакет санкций ударит по параллельному импорту

Источник:
ТАСС
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: European Parliament / CC BY 2.0

Новый, 11-й пакет санкций против Росси нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер в отношении Москвы, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«11-й пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

Глава ЕК не стала уточнять, идет ли уже работа над новым пакетом санкций, а также возможные сроки его введения.

После начала российской специальной военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. Приняты уже 10 санкционных пакетов.

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