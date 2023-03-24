Новый пакет санкций ударит по параллельному импорту

Новый, 11-й пакет санкций против Росси нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер в отношении Москвы, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«11-й пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

Глава ЕК не стала уточнять, идет ли уже работа над новым пакетом санкций, а также возможные сроки его введения.

После начала российской специальной военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. Приняты уже 10 санкционных пакетов.