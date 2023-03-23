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Медведев пожелал «взбодрить» глав заводов ОПК телеграммой Сталина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: НеизвестенUnknown author

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пожелал взбодрить директоров заводов оборонно-промышленного комплекса телеграммами Сталина. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», — сказал зампред Совбеза.

Медведев курирует вопрос контроля за производством вооружений и занимает пост первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии, которая отвечает за обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами.

В конце декабря 2022 года на совещании с главами предприятий ОПК президент России Владимир Путин потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы страны необходимым вооружением.

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Политика #Россия #ОПК
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