Медведев приравнял арест Путина к объявлению войны

Компетенция Международного уголовного суда (МУС) для России ничтожна и арест российского президента Владимира Путина за рубежом будет означать объявление войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим Германии, и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!» — сказал Медведев в интервью российским СМИ, напомнив о словах министра юстиции Германии о том, что, если Путин приедет в эту страну, его арестуют.

По его словам, «в этом случае все наши средства полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это "казус белли", что это объявление войны? Или он учился плохо?» — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ назвал МУС «неким правовым ничтожеством, который ничего существенного не сделал с момента своего создания». «Его компетенция для нас не то, что сомнительна, она ничтожна, о чем и было сказано», — отметил он.

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд подозревает их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Речь идет о решение российских властей вывести в безопасное место детей из интернатов, расположенных вблизи зоны боевых действий.