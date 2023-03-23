НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Столтенберг назвал конфликт на Украине «войной на истощение»

Источник:
Sibnet.ru
858 33

Конфликт на Украине превращается в затяжной, его решит работа промышлености, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Это война на истощение. Ее решит конкуренция индустриальных мощностей и способность оказывать поддержку в течение длительного времени», — сказал Столтенберг в интервью Guardian.

По его мнению, конфликт превращается в затяжной: президент России Владимир Путин не готовится к миру, а налаживает связи с авторитарными режимами — Ираном, Северной Кореей и другими, чтобы заполучить больше оружия.

Отдельно генсек альянса прокомментировал позицию Китая, отметив, что Пекин пока не осудил российскую агрессию. Он призвал лидеров КНР «прямо вступить в контакт с президентом Зеленским» и «понять украинский взгляд на вещи».

Западные страны, в первую очередь США, Британия, Франция и Германия, должны быть готовы еще долго поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями для техники, считает генсек НАТО.

Тема: Военная операция на Украине
Экс-советник Пентагона предложил Украине продать России регионы
Медведев предупредил о приближении ядерного апокалипсиса
Атаку беспилотников на Севастополь отразили две женщины
Против бронетехники: что такое снаряды с обедненным ураном
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Иран определил стоимость автомобилей для России
Зеленский оценил выдачу ордера на арест Путина
Си Цзиньпин назвал условие завершения конфликта на Украине
Обсуждение (33)
Картина дня
Медведев приравнял арест Путина к объявлению войны
Экс-советник Пентагона предложил Украине продать России регионы
Столтенберг назвал конфликт на Украине «войной на истощение»
Ракета «Союз‑2.1а» доставит на орбиту военный спутник
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
108
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
59
Россия соберет материалы для трибунала над Украиной
53
Путин впервые посетил Донбасс
44
Посол заявил, что Польша вступит в конфликт при поражении Украины
38
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта