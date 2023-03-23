Столтенберг назвал конфликт на Украине «войной на истощение»

Конфликт на Украине превращается в затяжной, его решит работа промышлености, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Это война на истощение. Ее решит конкуренция индустриальных мощностей и способность оказывать поддержку в течение длительного времени», — сказал Столтенберг в интервью Guardian.

По его мнению, конфликт превращается в затяжной: президент России Владимир Путин не готовится к миру, а налаживает связи с авторитарными режимами — Ираном, Северной Кореей и другими, чтобы заполучить больше оружия.

Отдельно генсек альянса прокомментировал позицию Китая, отметив, что Пекин пока не осудил российскую агрессию. Он призвал лидеров КНР «прямо вступить в контакт с президентом Зеленским» и «понять украинский взгляд на вещи».

Западные страны, в первую очередь США, Британия, Франция и Германия, должны быть готовы еще долго поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями для техники, считает генсек НАТО.