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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Атаку беспилотников на Севастополь отразили две женщины

Источник:
Sibnet.ru
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Женщины-военнослужащие Черноморского флота главный старшина Татьяна Целуйко и старший матрос Марина Фалеева рассказали, как уничтожили беспилотники, атаковавшие Севастополь, говорится в сообщении Минобороны России.

Исполняя обязанности рейдовой службы на посту наблюдения Целуйко и Фалеева «сорвали замысел противника уничтожив неизвестные беспилотные надводные морские аппараты, движущиеся на вход в гавань». «Все три аппарата были уничтожены прицельным огнем из стрелкового вооружения», — сказано в сообщении.

Военнослужащие Черноморского флота главный старшина Татьяна Целуйко и старший матрос Марина Фалеева
Военнослужащие Черноморского флота старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко
Фото: © Минобороны России

«Увидела беспилотный объект, движущийся в направлении базы, о чем было немедленно доложено оперативному дежурному, который сказал усилить наблюдение», — сказала Целуйко. По ее словам, они идентифицировали объект и им «дали команду на открытие огня на поражение.

Фалеева уточнила, что аппаратура не смогла распознать неприятельские объекты. Беспилотники противника удалось отличить по нехарактерному движению и малому размеру.

Женщина добавила, что сама она — из династии военных. «Для нас это семейное, династия — бабушки, дедушки воевали в Великую Отечественную войну, отец военный был, я военная, сын тоже пошел по нашим стопам, <…> учится в Нахимовском училище», — пояснила она.

Женщин представили к государственным наградам и денежной премии за добросовестное исполнение служебных обязанностей и умелые действия по уничтожению беспилотных объектов противника.

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