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Первые самолеты «Байкал» не смогут перевозить пассажиров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УЗГА

Первые самолеты «Байкал» (ЛМС-901) планируют использовать для авиалесохраны и санавиации, но не для перевозки пассажиров. Эксперты видят несколько сложностей.

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» первой начнет эксплуатировать «Байкал», который должен прийти на замену «кукурузнику» Ан-2. В 2025 году она получит пять самолетов, а до 2030 года в парк должны передать 105 воздушных судов из запланированных к выпуску 154.

Сначала самолеты будут использовать для лесохраны или санитарной авиации, пишут «Известия» со ссылкой на источники в «Авроре» и правительстве РФ. В таком случае «Байкал» сертифицируют в базовом облике.

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«Это может привести к тому, что эксплуатант, например, не сможет использовать "Байкал" для пассажирских перевозок или сочтет, что в такой версии самолет недостаточно безопасен или что он не обеспечивает регулярности выполнения полетов в сложных метеоусловиях, которые актуальны для Дальнего Востока на протяжении нескольких месяцев в году», — считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

Также есть сложности с использованием однодвигательного самолета на Дальнем Востоке. По всему маршруту следования в пределах 45 километров должны быть посадочные площадки.

«Байкал» — девятиместное судно, но разработчик предусматривает увеличение багажного отсека, но тогда количество пассажиров сократят до семи. В таком случае, по мнению эксперта, вырастет цена часа и будет дешевле летать на вертолетах.

ЛМС-901 «Байкал» разработан Уральским заводом гражданской авиации. Максимальная дальность полета — 3 тысячи километров, максимальная скорость — 300 километров в час, максимальная взлетная масса — 4,8 тонны.

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Экономика #Авиа
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