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Подозрительные переводы возьмут под контроль

Источник:
«Известия»
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Карта Мир
Фото: © Sibnet.ru

Центробанк ужесточит отслеживание подозрительных переводов, новая редакция стандарта правил информационного обмена в финансовой сфере вступит в силу в октябре 2023 года.

Согласно расширенным признакам, теперь подозрительными будут считаться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических местах, оформление кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Банки также обяжут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера. Вся информация о подозрительной трансакции будет передаваться в единую автоматизированную систему обработки инцидентов.

Сейчас установлено три критерия, которые сигнализируют о том, что операция выполняется без согласия клиента. Банки считают ее подозрительной, если платеж не соответствует обычному поведению клиента, получатель платежа входит в список известных мошенников, либо устройство, с которого отправляется платеж, входит в список известных мошеннических.

Новый стандарт будет содержать более 50 признаков, а все классы инцидентов, задействованные техпроцессы и критерии информирования получат подробные описания.

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Алекс555

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DRAGONWAY

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GammiPluh

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Asd10

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