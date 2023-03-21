Подозрительные переводы возьмут под контроль

Центробанк ужесточит отслеживание подозрительных переводов, новая редакция стандарта правил информационного обмена в финансовой сфере вступит в силу в октябре 2023 года.

Согласно расширенным признакам, теперь подозрительными будут считаться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических местах, оформление кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Банки также обяжут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера. Вся информация о подозрительной трансакции будет передаваться в единую автоматизированную систему обработки инцидентов.

Сейчас установлено три критерия, которые сигнализируют о том, что операция выполняется без согласия клиента. Банки считают ее подозрительной, если платеж не соответствует обычному поведению клиента, получатель платежа входит в список известных мошенников, либо устройство, с которого отправляется платеж, входит в список известных мошеннических.

Новый стандарт будет содержать более 50 признаков, а все классы инцидентов, задействованные техпроцессы и критерии информирования получат подробные описания.