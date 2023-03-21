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Steam получит новые уведомления о скидках

Источник:
Sibnet.ru
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Страница со скидками в Steam
Фото: © Valve

Valve работает над добавлением нового формата оповещений о скидках и заметках в Steam. Они будут сообщать пользователям об акциях аналогично мобильному клиенту и позволят оставлять заметки, доступные в играх через оверлей магазина.

Разработчик портала SteamDB Павел Дудник рассказал в Twitter, что обнаружил следы разработки новых уведомлений в Steam. Они будут похожи на оповещения мобильного приложения, но при этом позволят использовать оверлей как записную книжку.

В работе находится система игровых заметок. К ней можно будет получить доступ из десктопного клиента или из браузерной версии. Пользователи в комментариях уже пофантазировали на тему, что смогут вводить читы прямо в оверлей и пользоваться ими без необходимости записывать на бумажку или сворачивать игру.

Страница уведомлений будет переработана и начнет оповещать пользователей о скидках на игры в списке желаемого, похожие проекты или на обзоры от друзей и избранных комментаторов. 

Российским пользователям Steam вернули популярные игры

SteamDB — портал с ключевыми сведениями об играх в Steam. Там можно посмотреть количество игроков онлайн, популярность продуктов, отследить новинки и увидеть колебания цен.

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