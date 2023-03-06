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Российским пользователям Steam вернули популярные игры

Источник:
«Канобу»
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Сервис Steam
Фото: © Sibnet.ru

Популярные игры от компаний Eidos Montreal и Crystal Dynamics вернулись в российский Steam после смены издателя.

Речь идет об играх франшизы Tomb Raider, включая классические шесть частей, а также Legend, Anniversary и Underworld, серии Deus Ex, Thief и «Стражах галактики». Изначально их издателем была Square Enix.

Данная компания в 2022 году присоединилась к санкциям против России и ушла из страны. Однако теперь Square Enix перестала быть издателем ряда игр, продав компании Eidos Montreal, Crystal Dynamics и Square Enix Montreal другому холдингу.

По всей видимости, в результате этой сделки состоялось возвращение вышеуказанных игр в российский Steam. При этом Tomb Raider, Deus Ex и Thief все еще остаются недоступными в российском Epic Games Store.

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Игры #Экшены
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