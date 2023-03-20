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Си Цзиньпин прилетел в Россию

Источник:
ТАСС
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Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: © пресс-служба президента России

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в понедельник с государственным визитом в Россию. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Государственный визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 20 по 22 марта. РФ — первая страна, которую посещает китайский лидер после переизбрания 10 марта на третий срок Всекитайским собранием народных представителей (парламентом).

Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов.

В понедельник во второй половине дня президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры тет-а-тет в Кремле. Переговоры продолжатся во вторник, 21 марта, когда к лидерам присоединятся члены делегаций, приводит ТАСС слова помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Кроме того, в первой половине дня во вторник планируется встреча Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ушаков также отметил, что визит будет исключительно деловым, «никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет, главное — это переговоры, переговоры и переговоры».

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